Du 22 février au 16 mars inclus, la ligne de funiculaire F2 permettant d'opérer le trajet Vieux-Lyon - Fourvière ne circulera pas. Des bus relais seront mis en place durant toute la période de travaux.

En raison des travaux de maintenance annuels, le funiculaire F2 permettant de relier le Vieux-Lyon à Fourvière ne circulera pas entre le 22 février et 16 mars prochain inclus. Afin de diminuer l'impact sur les déplacements des usagers TCL, des bus relais opéreront les trajets, tandis que la ligne F1 sera renforcée.

Les bus relais funiculaires circuleront entre Fourvière, Saint-Just et Minimes, dans les deux sens. Une correspondance sera possible avec le funiculaire F1 à ces deux dernières. La fréquence de passage variera suivant les périodes, avec un renforcement plus important lors de la période scolaire.

Bus relais

Du 22 février au 9 mars le bus relai circulera à une fréquence de 7 minutes l’après-midi (de 13h30 à 19h), et de 15 minutes le matin et en soirée. Du 10 au 14 mars et le dimanche 16 mars : fréquence de 7 minutes de 15h à 19h30, et de 15 minutes le matin, midi et en soirée. Enfin, le samedi 15 mars, il circulera toutes les 7 minutes de 13h30 à 19h30, puis, toutes les 15 minutes en matinée et en soirée.

Le premier départ de Fourvière à Saint-Just se tiendra à 5h50, tandis que le dernier trajet est prévu à 22h54. Dans le sens inverse, l'heure du premier départ est fixée à 6h, et celle du dernier à 23h.

