Trois individus, arrêtés en flagrant délit lors d'un cambriolage à Lyon, ont été présentés au parquet de Lyon, mardi 18 février.

Trois hommes sont suspectés d'avoir commis une dizaine de cambriolages, principalement au préjudice de restaurants, dans les 2e et 5e arrondissements de Lyon. Selon les informations du Progrès, ils ont été arrêtés, lundi 17 février, en marge d'un cambriolage dans le secteur de Vaise. D'après les bases ADN et les images de vidéosurveillance, les individus recherchaient des fonds de caisse et des objets revendables.

Parmi ces trois malfaiteurs, deux avaient déjà été arrêtés cinq jours plut tôt, pris en flagrant délit d'un autre cambriolage. Le tribunal de Lyon les a condamnés à six mois de prison avec sursis en comparution immédiate et à une interdiction de territoire français. Quant au troisième malfaiteur, il est aussi suspecté d'avoir participé à ce délit.

Mardi 18 février, les trois mis en cause, d'origines algérienne et marocaine et âgés d'une vingtaine d'années, ont été présentés au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate ce mercredi.

Lire aussi : Meurtres, trafic de drogue... La délinquance en hausse dans le Rhône en 2024