Dimanche 20 octobre signait la fin de huit jours de festival sur le thème du cinéma. Une semaine qui s'est achevée avec un bel hommage à l'acteur Alain Delon.

"Ici on a vécu du rêve, ici on a rencontré et échangé." Voici les mots de la présidente de l'Institut Lumière, Irène Jacob, lors de la cérémonie de clôture du festival Lumière, dimanche 20 octobre.

5 000 spectateurs réunis pour cette dernière journée

Emotions et frissons étaient au rendez-vous à la Halle Tony Garnier. Un bel après-midi en hommage à Alain Delon, en compagnie de son fils Anthony Delon, et suivi d'une projection de Plein soleil, le film de René Clément, devant 5 000 spectateurs.

Cérémonie de clôture du Festival Lumière ©LC

Une rétrospective sur la carrière de l'acteur français disparu en août dernier a été projetée, avant de poursuivre sur deux émouvants discours de Vincent Lindon et Anthony Delon. En larmes, ce deuxième s'est dit très ému de ce premier hommage rendu à son père. "Le fait que ce soit ici, à Lyon, prend toute sa signification. La dernière fois que je suis venu dans cette ville, c'était avec mes deux parents, c'est comme si la boucle était bouclée", a-t-il prononcé, avant de confier au public quelques souvenirs passés avec son père. Un moment riche en émotions, signant la fin de ce seizième festival Lumière.

Il y aura une 17ème édition

Et que les Lyonnais se rassurent : "Il y aura un festival Lumière 2025." La nouvelle a été confirmée ce dimanche, par Irène Jacob. Une édition qui signera les 130 ans du cinéma Lumière, et qui promet encore de beaux rendez-vous.

