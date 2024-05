Lyon : le DJ Folamour organise un open air gratuit en juin

Folamour produira son propre open air à Lyon, au parc des Berges, le 30 juin. L'accès est gratuit.

Il est d'origine lyonnaise et ne l'a pas oublié. Dix ans après sa première scène, Folamour, DJ et producteur, performera lors d'un open air gratuit au parc des Berges, dans le quartier de Gerland. Une manière de remercier son tout premier public.

Passé notamment par les plus gros festivals mondiaux tels que Tomorrowland ou Coachella, Folamour s'inspire de genres musicaux divers et propose des sets melant deep-house, soul, jazz, ambient, afro et pop... Une recette qui fonctionne et qui a su pousser des milliers de personnes sur le dancefloor.

Informations pratiques. Dimanche 30 juin / 16h - 22h / Parc des Berges - Quartier de Gerland - 69007 / Entrée gratuite.