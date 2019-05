Lyon : Laurence Fautra veut un métro jusqu'à Décines et lui donne un nom

Lors du conseil métropolitain, la maire de Décines, Laurence Fautra, a plaidé pour un métro qui desservirait l'Est lyonnais. Elle a même suggéré un nom qui couronne indirectement un autre projet.

Ce lundi, la métropole de Lyon a voté un budget de 650 000 euros pour "création, aménagement et entretien de voirie", dans le cadre de l’expérimentation de deux navettes autonomes Navya qui assureront la liaison entre l'arrêt de tram T3 Décines Grand Large et le Parc OL (lire ici).

À cette occasion, la maire de Décines, Laurence Fautra, a salué un véhicule qui "préfigure pleinement la ville de demain", tout en s'interrogeant sur l'usage d'une navette "à la capacité relativement faible" (15 places). Ainsi, pour l'élue,"le progrès technique ne doit pas faire oublier le plus important : l'enjeu impératif et urgent des mobilités pour l'Est lyonnais. Une navette autonome n'est pas près de remplacer le sacro-saint métro. Nous devons disposer d'un moyen de transport lourd pour irriguer nos communes". Dans un contexte où la ligne T3 est déjà largement saturée et ne peut accueillir plus de rame à cause du contrat Rhône, en cours de renégociation, Laurence Fautra a ainsi plaidé pour la construction d'un métro qui desservirait l'Est.

Une idée soulignée par le groupe Les Républicains de la métropole de Lyon sur les réseaux sociaux : "Elle a déjà d'ailleurs une petite idée de son futur nom". En effet, pour la maire de Décines "le Métro F doit être acté, c'est une évidence". Là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est que c'est prise de parole couronne une autre "évidence", celle de la construction du métro E. Ce dernier était jusqu'à présent qualifié d’électoral par le groupe les Républicains, puisque Gérard Collomb en avait fait une promesse de campagne lors des dernières municipales. De là à croire que le projet semble inéluctable, il n'y a qu'un pas que l'évocation d'une ligne F franchit allègrement, comme la suite logique d'un E entre Tassin et Lyon Part-Dieu* !

*La ligne E ne doit relier Tassin à la presqu’île, mais la pression citoyenne est de plus en plus forte pour qu'elle aille jusqu'à la Part-Dieu (lire ici).