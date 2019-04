Les navettes autonomes vers le Parc OL dès le 8 juillet

En attendant l'arrivée du tram à l'année, qui pourrait être rendue possible avec la renégociation Rhônexpress, des navettes autonomes vont faire la liaison entre le tram T3 et le Parc OL dès juillet.

Les navettes autonomes, sans chauffeur, de Navya circuleront à partir du 8 juillet entre la station Décines Grand Large de la ligne de tram T3 et le Stade de l'OL (hors soir de match). Elles réaliseront ainsi un trajet de 1,350 kilomètres à la vitesse de 18 km/h, en milieu urbain et sur la voirie dans un environnement traditionnel où se côtoient, voitures, vélos et piétons.

Ces navettes circuleront toutes les 15 minutes en heure de pointe, pour un temps de parcours de 15 minutes, de 8h30 à 19h30. Leur utilisation sera gratuite et accessible aux personnalités à mobilité réduite.