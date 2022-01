Samedi 22 janvier à Lyon, une femme a été brûlée sur plusieurs parties du corps par son ex-compagnon en utilisant un solvant. L'ITT de la victime est évaluée à 80 jours.

Une jeune femme de 35 ans a subi une tentative de meurtre de la part de son ex-compagnon à Lyon samedi 22 janvier, alors même qu'elle venait de rompre avec celui-ci. L'auteur présumé a aspergé la victime avec du white spirit avant de l'enflammer, la brûlant ainsi au visage, au bras et au torse. Présenté au parquet lundi 24 janvier, le détail des circonstances du drame sont connus.

Selon le Progrès, c'est aux alentours de 17h30 samedi que la police est intervenue au domicile de la femme rue des Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Cette dernière venait de confirmer la rupture avec son ex-conjoint qui tentait de l'immoler par le feu, avant de prendre la fuite. La victime était alors prise en charge et transportée à l'hôpital Edouard Herriot. Son pronostic vital n'était pas engagé. Une ITT de 80 jours a été délivrée à la femme de 35 ans. De son côté, le suspect se présentait finalement plus tard dans la journée au commissariat et était immédiatement placé en garde à vue.

L'auteur présumé serait un SDF roumain

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'auteur présumé serait un SDF de nationalité roumaine que côtoyait la victime par intermittence depuis un an. Toujours selon nos confrères, l'homme est inconnu des services de police et n'a jamais été condamné sur le territoire.

Il a été déferré en vue d'une ouverture d'information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire par ex-conjoint et le parquet a requis un placement en détention provisoire.

Pour rappel, depuis le début de l'année 2022, dix féminicides ont été recensés en France par l'association NousToutes.

