La Ville de Lyon veut transformer le site Neyret en tiers-lieu

La mairie de Lyon lance une concertation le 24 avril pour réinvestir le site Neyret en tiers-lieu dédié à la transition écologique.

Anciennement l'école nationale des Beaux-Arts de Lyon, le site Neyret dans le 1er arrondissement de Lyon fait l'objet d'un nouveau projet destiné à la transition écologique. La mairie lance alors une concertation pour "imaginer le projet d'un tiers-lieu dédié à la transition écologique", qui se déroulera du 24 avril au 8 juin.

Au programme : un premier atelier le 10 mai pour visiter le site, un second le 25 mai pour proposer des idées d'activités, ainsi qu'un dernier atelier le 8 juin avec des échanges sur les modalités et le fonctionnement des animations.

La transition écologique au cœur du projet

Avant d'être conservé au patrimoine municipal, le bâtiment devait être vendu à un promoteur immobilier. C'est finalement en 2020, que la mairie prend la décision de conserver l'espace afin de le dédier à des projets axés sur la transition écologique et solidaire.

Ce projet permettrait notamment d'accueillir plusieurs domaines d'activité sur 1600 m2 d'espace, dont : la recherche, la formation, la médiation scientifique avec des citoyens, des expérimentations, du débat public, des pratiques artistiques, ainsi qu'un espace convivial.

Les Lyonnais donneront leur avis

La concertation permettra surtout aux Lyonnais de donner leur avis quant à l'étude de ce projet. "Le dispositif 'réinvestir Neyret' participe à redonner du pouvoir d’agir aux habitants en adaptant les projets au plus près des besoins des Lyonnaises et des Lyonnais", indique la Ville dans un communiqué. L'échange entre la municipalité et les habitants permet notamment de réaliser un projet adapté.

La mairie a créé un lien pour que les habitants s'inscrivent à l'étude du projet.