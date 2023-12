"Sauveurs" du Vieux-Lyon, Annie et Régis Neyret à jamais main dans la main

La sculpture en hommage à Annie et Régis Neyret a été inaugurée ce lundi à Lyon.

Annie et Régis Neyret, couple "uni et fusionnel qui aura marqué l'histoire contemporaine de Lyon" dixit Thomas Rudigoz, sont assis, rieurs, face à l'appartement dans lequel ils ont vécu près de 35 ans. Ce lundi, la sculpture de bronze représentant les "sauveurs" du Vieux-Lyon a été inaugurée sur la promenade portant leur nom, en présence de Michèle Neyret, petite sœur de Régis, Frédéric Auria, président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon (dont le couple a été l'un des plus fervent chef d'orchestre) et Grégory Doucet, le maire de Lyon.

"Les hommes passent avant les pierres", disaient-ils, eux à qui la Ville de Lyon doit en partie l'inscription du Site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco dont on célèbre ce lundi les 25 ans. Grâce à 220 donateurs, la sculpture réalisée par la sculptrice Annick Leroy a été financée à hauteur de 100 000 €. Une plaque avec les noms des grands donateurs sera par ailleurs installée.

Ce banc est une "invitation à prendre un temps avec Annie et Régis pour établir un lien entre les hommes et les pierres", explique Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement. "Nous avons tous envie de nous assoir à côté de vous pour connaître les potins de Lyon", complète Michèle Neyret.