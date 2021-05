Lyon : la SNCF casse les prix et met en vente 5 millions de billets à 39€ pour l’été

Déterminée à remplir ses trains, la SNCF lance une opération promotionnelle pour ramener les Français sur les rails. Au total, 5 millions de billets de train sont mis en vente au prix maximum de 39 euros.

Il s’agit certainement du bon plan voyage du moment si vous comptez vous déplacer en France cet été. Depuis lundi et jusqu’au 19 mai, la SNCF met en vente 5 millions de billets de train au prix maximum de 39 euros. Au total, ce sont 3000 destinations qui sont concernées par l’opération. Les enfants de moins de 12 ans pourront quant à eux voyager pour seulement 8 euros, sur tous les trajets proposés par la compagnie. Ces tickets valables sur les TGV Inoui, les Ouigo et les Intercités seront utilisables jusqu’au 29 août.

Depuis ce mercredi, le site de la compagnie de transport française propose également une nouvelle rubrique intitulée "Mercredi oh oui !" et qui rassemble les billets les moins chers encore disponibles pour le week-end suivant. De quoi faciliter ses recherches pour partir en week-end au prix le plus bas.