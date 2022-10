Restauration de la basilique de Fourvière : l'appel au soutien financier des collectivités locales

Magaly Chatin, déléguée générale de la Fondation Fourvière, est l'invité de 6 minutes chrono, l'émission télé quotidienne de Lyon Capitale.

14 millions d'euros pour le 1er lieu touristique de la région Auvergne- Rhône-Alpes. C'est l'objectif de la campagne nationale de mécénat lancée par la Fondation Fourvière, sui-qui s'est associée avec la Fondation du patrimoine, en faveur de la restauration de la basilique Notre- Dame de Fourvière, premier lieu touristique de la région Auvergne- Rhône-Alpes (2,5 millions de visiteurs).

Edifiée il y a 150 ans, le site de la basilique de Fourvière n’a jamais fait l’objet de travaux de cette envergure depuis son origine. Les quatre tours doivent être sécurisées, la chapelle de la Vierge et les vitraux restaurés, le musée de Fourvière et la salle du trésor aménagés. Le coût des travaux, pour cette première partie du partenariat, est estimé à 5 millions d’euros (14 millions au total). L’appel au mécénat s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent préserver ce lieu historique qui contribue au rayonnement économique du territoire. Les travaux pourraient démarrer dès 2023.

Un appel à la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Région

Sur le plateau de "6 minutes chrono", la déléguée générale de la Fondation Fourvière lance un appel aux collectivités locales pour leur soutien financier. "C'est le patrimoine pour tous, On le voit bien : 2,5 millions de visiteurs par an, C'est bien que tout le monde s'y retrouve. C'ets important que la Ville, la Métropole et la Région nous aident. "