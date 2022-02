Pour leur 76e édition, les Nuits de Fourvière proposeront à leurs festivaliers des concerts et spectacles du 2 juin au 30 juillet. Quelques noms de ce cru 2022 ont déjà transpiré, mais la programmation complète ne sera dévoilée que le 8 mars, avant l’ouverture de la billetterie le 15 à midi.

La prochaine édition des Nuits de Fourvière se précise à quelques mois de son lancement le 2 juin prochain. On connaît déjà quelques-unes des têtes d’affiche de cette 76e édition, à l’instar de Jacques et Thomas Dutronc, mais aussi de Moderat, M, The Smile ou encore Queens of the Stone Age, mais la totalité de la programmation ne sera dévoilée que le 8 mars à 11 heures.

L’autre rendez-vous à ne pas manquer se déroulera le 15 mars à midi, à l’occasion de l’ouverture de la billetterie du festival, toujours très prisé des Lyonnais.