Lyon : la Presqu'île sera piétonne mercredi et jeudi prochain

Pour la 1ère fois, la Métropole de Lyon va tester la piétonisation de la Presqu’île en pleine semaine, les mercredi 20 et jeudi 21 novembre.

Après trois samedis, en septembre et en octobre (le 23 septembre, le 12 octobre et le 26 octobre), le Métropole de Lyon lance une seconde phase d’expérimentation de la piétonisation de la Presqu’île de Lyon.

Ainsi, comme révélé par Lyon Capitale dès début novembre (lire ici), la Métropole de Lyon annonce ce mercredi que la Métropole de Lyon va réaliser une nouvelle "expérience piétonne" en rendant piéton le centre-ville en semaine et non plus le week-end. Les jours choisis sont le mercredi 20 et le jeudi 21 novembre 2019.

Une première en semaine à Lyon

"En accord avec le comité politique et le comité de suivi réunissant les associations de quartiers, de commerçants, les chambres consulaires, la Métropole a décidé de poursuivre cette expérimentation, explique la Métropole dans un communiqué. Après les samedis d’expérimentation, le comité a jugé utile et important d’expérimenter un dispositif identique pendant deux jours consécutifs, en semaine. Ces deux dates ont été choisies en amont de la Fête des Lumières et des semaines précédant les fêtes de Noël afin de ne pas perturber une période traditionnellement chargée, notamment pour les commerçants".

Le périmètre ne varie pas par rapport aux "trois samedis" et va de la rue Leynaud (Lyon 1er) à la limite nord de la place Bellecour (Lyon 2e). Ce périmètre s’étend de quai à quai sans que les quais soient concernés par l’interdiction de circulation.