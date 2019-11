Piétonnisation de Lyon : une nouvelle expérimentation en pleine semaine

Après plusieurs samedis de piétonnisation du centre-ville de Lyon, la nouvelle expérimentation aura lieu en semaine. La date a été actée en début de semaine par la métropole de Lyon.

Lors d'un comité qui s'est tenu ce lundi 21 octobre, la décision a été prise par la métropole de Lyon et différents partenaires d'entrer dans une “seconde phase d'expérimentation” de la piétonnisation de la Presqu'île de Lyon en rendant piéton le centre-ville en semaine et non plus le week-end. Un besoin qui avait été évoqué en juillet dernier lors de la première réunion publique sur le sujet, comme le rapportait Lyon Capitale à l'époque.

Ainsi, les prochaines piétonnisations auront lieu le mercredi 20 et le jeudi 21 novembre de 11h à 20h dans les mêmes conditions que les samedis déjà testés. Une évaluation globale des deux phases devrait avoir lieu mi-décembre.