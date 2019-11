Lyon : la place des Terreaux prête pour la Fête des Lumières ?

En travaux depuis plus d'un an, la place des Terreaux sera-t-elle prête pour la Fête des Lumières ?

C'est un des incontournables de la Fête des Lumières qui en 2018 a brillé par son absence dans la programmation : la place des Terreaux est en travaux depuis plus d'un an. Elle restera toujours aussi minérale, mais les 15 petites fontaines qui monteront jusqu'à 1,5 mètre sont désormais dans un axe central entre l'Hôtel de Ville et la galerie des Terreaux, tandis que 44 cubes Buren compléteront la perspective. 4 millions d'euros ont été investis par la métropole pour un chantier supervisé par Daniel Buren et Christian Drevet.

Interrogée par Lyon Capitale, la métropole de Lyon se veut rassurante sur la livraison : "Les travaux seront terminés fin novembre, début décembre, juste avant la Fête des Lumières". Les Lyonnais et visiteurs pourront donc rapidement découvrir cette "nouvelle" place des Terreaux qui ne devraient pas manquer de relancer quelques débats. Les visuels déjà dévoilés avaient déclenché des réactions contrastées.