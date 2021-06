Lyon : la Part-Dieu inaugure son Rooftop et se réinvente

Dès le 10 juin prochain, après plus de quatre années de travaux, la nouvelle extension du centre commercial de la Part-Dieu ouvrira ses portes au public. Cette expérience, dédiée à la fois à la restauration, aux loisirs et aux commerces, espère être la précurseure d'une tendance de consommation future.

La Part-Dieu fait peau neuve. Alors que le centre commercial n'avait pas été rénové depuis plus de 20 ans, les 32 000 m2 autrefois dédiés au parking ont été transformés en un grand espace à ciel ouvert. Les visiteurs pourront y retrouver des enseignes de restauration locales, un immense cinéma ou encore un parcours d'escalade.

Ce "nouveau La Part-Dieu, un haut-lieu du vivre-ensemble" selon les mots d'Anne-Sophie Sancerre, cheffe de projet, se décompose en trois parties. Les 400 millions d'euros investis dans ce "Rooftop" permettent de réunir un pôle de loisirs (escalade, cinéma), une large offre de restauration et un espace vert dédié à "la flânerie" des visiteurs du centre commercial.

De nouvelles enseignes de restauration tendance

Les enseignes de restauration installées sur le "Rooftop" espèrent séduire tous les gourmets lyonnais, en proposant une offre variée et abordable. Sous une verrière inspirée du design de Mondrian, les gourmands pourront déambuler entre les différents restaurants accessibles au sein de l'espace "Les Tables" : Big Fernand, Copper Branch, Bentomania, etc.

Ephemera, un établissement de restauration éphémère, propose notamment de vivre une expérience culinaire multisensorielle. Ce restaurant immersif essayera de transporter ses clients dans le monde fantastique d'Avatar, créé par le réalisateur James Cameron. Les plantes luminescentes et le plafond végétal vous transposeront sur la planète imaginaire d'Athera, ce qui pourra ravir les amateurs du long-métrage.

L'offre de restauration pourra également se prolonger pour les visiteurs via le "Food Society". Ce food court, conçu comme un lieu rassemblant plusieurs enseignes au sein d'un espace commun et convivial, propose plus de 11 kiosques culinaires.

Les kiosques de baos y côtoient ceux de burgers, alors qu'une enseigne de falafels leur fait face. Le bar et la grande terrasse viennent parfaire cet espace qui promet "d'offrir à voir et à manger".

Un nouveau pôle loisirs au coeur du centre

Aux côtés des nouvelles enseignes de restauration, le "Rooftop" promet également de devenir un véritable "parc 3D", selon les termes de l'architecte du projet. Les cinéphiles pourront aussi profiter de la récente ré-ouverture des salles obscures, avec le lancement, courant juillet, du nouveau cinéma UGC Ciné.

L'offre de loisirs concernera également la nouvelle salle d'escalade Hapik. Tout en admirant la vue sur la Basilique de Fourvière, les sportifs pourront profiter des murs d'escalade et du parcours d'accrobranche, entre intérieur et extérieur.

Ce "nouveau La Part-Dieu" ouvrira donc ses portes dès ce jeudi, à l'aune de la nouvelle étape de déconfinement initiée le 9 juin.