Lyon : la grande roue de Bellecour tourne sans autorisation valide

Sur la Place Bellecour, la grande roue qui annonce l'arrivée des fêtes de fin d'année à pris place sans autorisation valide juridiquement. Parmi les problèmes, la ville de Lyon a convenu de l'installation de l'attraction alors que l'emplacement est sous l'autorité de la Métropole.

C'est un drôle de manège qui plane autour de la grande roue située place Bellecour. Selon Le Progrès, la Ville de Lyon aurait autorisé l'installation de l'attraction, le 23 novembre dernier, alors que le lieu relève du domaine public routier de la Métropole. Une convention de mise à disposition d'un emplacement a donc été signée entre les forains et la Ville. Or, cette décision aurait dû être prise par la Métropole de Lyon.

Une demande de permis toujours sans réponse

À noter que cette convention, d'un point de vue juridique, doit s'accompagner d'un permis de construire remis par la Ville. Là aussi, tout est à faire. En effet, plusieurs immeubles classés au rang de monuments historiques se trouvent dans un périmètre de 500 mètres autour de la roue. Et pour s'assurer que cette installation ne porte pas atteinte à ces bâtiments, une demande d'autorisation a été effectuée, comme le confirment les forains dans les colonnes du Progrès. Problème, 6 mois se sont écoulés depuis la demande et toujours aucune réponse de la Ville. Le montage de la roue, qui mesure 55 mètres et pèse 350 tonnes, s'est donc fait sans autorisation. Nos confrères ajoutent qu'il manquerait des pièces dans le dossier, ce qui viendrait expliquer pourquoi les services administratifs mettent autant de temps à traiter la demande. Pour l'heure, l'attraction est toujours ouverte au public, et ce jusqu'au 13 mars 2022.