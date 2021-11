Lyon : la grande roue tourne de nouveau sur la place Bellecour

Depuis ce samedi 27 novembre, la grande de roue de Lyon a fait son retour sur la place Bellecour, après une année 2020 où elle n’avait pas été installée en raison de la crise sanitaire. Elle restera en place jusqu’à la mi-mars.

L’apparition de la grande roue sur la place Bellecour marque généralement l’approche des fêtes de fin d’année à Lyon, à commencer par la fête des Lumières le 8 décembre. Alors, voir la grande roue effectuer ses premiers tours au coeur du 2e arrondissement à un petit quelque chose d’excitant, surtout qu’en 2020 l’attraction qui fête ses 21 bougies n’avait pas pu être montée en raison de la crise sanitaire.

Une nouvelle orientation

Accessible au public depuis le samedi 27 novembre, la grande roue de la place Bellecour est un peu différente de celle des années précédentes. En provenance d’Italie, cette nouvelle grande roue de 350 tonnes, a fait l’objet d’une réorientation après les plaintes d’une riveraine, incommodée par les lumières de l’appareil et qui avait fait condamner la ville en décembre 2020 pour des préjudices physiques et psychologiques subis durant les hivers 2012, 2013, 2014 et 2015.

Désormais, la roue est donc orientée d’est en ouest, contre nord-sud auparavant. Haute de 55 mètres et équipée de 28 cabines fermées, de six places, la grande roue fonctionnera tous les jours de 11 à 22 heures et jusqu’à 1 heure pendant la fête des Lumières. Elle continuera à tourner jusqu’au 13 mars 2022.