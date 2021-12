Pour ses achats, la Métropole de Lyon adopte un schéma écologique et social

Lundi 13 décembre 2021, lors du conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a adopté une nouvelle politique pour guider les achats de la collectivité et les rendre plus écologique et social.

La Métropole de Lyon a adopté son premier Schéma de promotion des achats responsables, lundi 13 décembre lors du conseil de la Métropole. La collectivité souhaite faire de cette charte "un levier de la transformation écologique et sociale du territoire". Pour résumer, la Métropole souhaite établir des objectifs environnementaux et sociaux pour ses 600 millions d'euros de commande publique, c'est-à-dire les achats de biens et de services de la collectivité. En janvier 2021, les élus métropolitains avaient voté l'élaboration de cette charte, et ont voté le 13 décembre pour sa mise en application.

Le schéma définit auprès des acteurs économiques des "critères à respecter pour répondre aux marchés publics de la Métropole". Les contributions de 200 acteurs ont été étudiées pour l'élaboration de cette politique. Les "achats responsables" vont concerner quatre secteurs : l’alimentation (cantines des collèges), les travaux (voirie, construction, entretien et rénovation d’infrastructures), les déchets et le nettoiement. La collectivité avait précisé les orientations de cette charte dans sa délibération de janvier 2021 : "transition énergétique", "bio", "circuit-court", "lutte contre les discrimination", "économie sociale et solidaire", "insertion / apprentissage / formation"...etc

"L'ensemble des structures, quels que soient leurs statuts ou leurs tailles, seront accompagnés par la Métropole pour permettre une transformation progressive et simultanée des cadres d'achats", affirme la Métropole dans un communiqué. Par exemple, des "clauses de progrès" pourront être intégrés dans les contrats des marchés pluriannuels. Des indicateurs de suivis, pour évaluer l'efficacité et la mise en place du SPAR vont également être testés en 2022.

