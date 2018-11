Lyon / La Duchère : Du chauffage pour 1630 logements sur les 2000 impactés

Selon le fournisseur d'énergie Dalkia, 1 630 logements ont pu avoir du chauffage et de l'eau chaude ce samedi soir. Mais la fuite à l'origine du réseau pour 2 000 logements à La Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon n'a toujours pas été localisée.

Les travaux se poursuivent ce week-end pour localiser la fuite dans le réseau de chauffage qui alimente 2000 logements du quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement. Depuis 17 heures ce samedi soir, "les foyers de la Tour Panoramique, de l’ensemble des nouveaux îlots à proximité, de l’ilot 20 Promélia ainsi que l’immeuble situé aux 120/123 rue du château ont été réalimentés en chaleur, soit 480 logements" précise l'entreprise Dalkia. "Nos équipes isolent tronçon par tronçon le réseau afin de remettre en service les parties identifiées comme étanches", indiquait l'entreprise dans l'après-midi. Comme le précisait à Lyon Capitale le maire de l'arrondissement, des chaudières mobiles ont été installées dans la nuit de vendredi à samedi pour apporter un peu de chaleur. Malheureusement, deux chaudières mobiles sur les quatre installées ont cassé pendant la nuit face à "des difficultés de raccordement, de remplissage des installations temporaires et de la configuration géographique".

Ce samedi en fin de journée, d'autres chaudières mobiles étaient en cours de démarrage pour alimenter "les immeubles 9e Horizon, Génération neuf, Domino ABCD, Nelson Mandela ainsi que la résidence étudiante Studéa", soit 350 logements et 143 chambres étudiantes. Plus d'informations seront communiqués à partir de 14 heures ce dimanche, tandis que Dalkia affirmait hier soir que "1630 logements sur les 2000 impactés devraient avoir du chauffage et de l’eau chaude sanitaire". Impossible cependant de trouver une solution dès samedi pour "les logements des bailleurs Alliade et Lyon Métropole Habitat (LMH) situés dans le quartier du château, soit environ 429 logements. La configuration géographique et le fort dénivelé rendent particulièrement complexe l’intervention des équipes et le raccordement des installations. Une partie importante des logements concernés ont été secourus avec des radiateurs électriques". En parallèle, le centre social de la Sauvegarde accueille les habitants entre 9 heures et 18 heures et la halle du Rink Hockey Club était ouverte cette nuit pour permettre aux habitants qui le souhaitaient de dormir au chaud.