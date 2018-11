Lyon : une halle de hockey ouverte la nuit face à la panne de chauffage

En attendant que la fuite dans le réseau de chauffage urbain soit trouvée et réparée dans le quartier de la Duchère, des solutions d'appoint ont été mises en place et des lieux ouverts pour accueillir les habitants dont les logements ne sont plus chauffés depuis plusieurs jours.

"Gros pépin" à la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. "Nous savons que la fuite est recherchée sur un linéaire d'1,2 kilomètre enterré à 3 mètres de profondeur. Mais quand on a dit cela, ça ne va pas donner du chauffage aux habitants", constate le maire du 9e, Bernard Brochard. Suite à la détection d'une importante fuite sur le réseau du quartier de la Duchère, la fourniture de chauffage a été coupée afin de trouver son origine et d'effectuer les réparations. Mercredi, près de 2000 logements étaient impactés par cette coupure, la moitié était également privée d'eau chaude. Les recherches de l'origine de la fuite, menée par Dalkia, se poursuivent ce week-end. En attendant, le maire Bernard Brochard précise que les bailleurs sociaux, la SACVL notamment, tiennent régulièrement informés les locataires impactés par SMS.

Des centaines de logements encore sans chauffage

Ce vendredi en fin de journée, des chaudières mobiles de secours étaient en cours de livraison et d'installation pour réduire le nombre de logements impactés à 400 ce week-end. Pour eux, la fourniture de radiateurs électriques était en cours d'organisation ce vendredi. En parallèle, le centre social de la Sauvegarde est ouvert ce week-end de 9h à 18h "pour que ceux qui n'auraient pas de chauffage puissent avoir un endroit chauffé avec de quoi se restaurer ainsi qu'un accueil de convivialité, précise le maire. Et pour ceux qui auraient froid la nuit, nous ouvrons la halle du Rink Hockey Club située dans la rue Andrei Sakharov et il y aura 50 places pour dormir. Aussi, tous les bailleurs sont en veille, ils ont tous un numéro d'appel d'urgence et répondront précisément. On sera vraiment attentif à toutes les situations individuelles, y compris à la mairie", poursuit-il. Une telle fuite sur le réseau serait une première, d'autant plus que sur une partie du réseau en panne, des opérations de réaménagement et des investissements ont été réalisés récemment. La chaufferie qui appartenait à la ville de Lyon est aujourd'hui gérée par la Métropole.