De novembre 2021 à février 2022, le cours Lafayette sera fermé à la circulation automobile pour des travaux d'aménagement.

Une nouvelle phase des travaux d'aménagement du boulevard Vivier-Merle va s'ouvrir le 2 novembre 2021, entre la rue de Bonnel et le cours Lafayette. Pendant 3 mois, jusqu'en février 2022, la circulation automobile sera interrompue entre la rue Ney et le boulevard Jules Favre pour la protection du tunnel des Brotteaux Servient pendant les travaux.

L'objectif de la Métropole de Lyon et la Société Publique Locale (SPL) Lyon Part-Dieu est de créer de nouvelles voiries avec une circulation mieux répartie entre automobiles, transports en commun et vélos. Un itinéraire continu pour les cyclistes entre le cours Lafayette et la rue Paul Bert sera possible à la fin des travaux. Le nouvel aménagement prévoit l'installation de 120 arceaux vélo et 2 stations Velo'V, de bancs, d'éclairage, d'arbres et de trottoir plus larges.

La circulation des bus, des vélos et les cheminements piétons sont maintenus pendant les travaux. Des déviations routières sont mises en place pour les véhicules venant depuis l’ouest du cours Lafayette :