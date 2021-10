Près de Lyon : deux hommes interpellés, ils sont impliqués dans 18 vols

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Un homme a été interpellé par la police, à Villefranche-sur-Saône, pour des vols à l’étalage. Un lien a pu être établi avec un autre voleur. Au total, les deux hommes sont impliqués dans 18 vols.

Un quadragénaire de Villefranche -sur-Saône a été interpellé pour des vols à l’étalage commis entre les mois d’avril 2019 et de mars 2021. De l’Ain à l’Isère, en passant par le Rhône, le suspect a sillonné plusieurs départements en quête d’objets à dérober. Au cours de sa garde à vue, il été également entendu pour d’autres faits commis avec l’aide d’un complice.

Des bijoux et du crack dans le domicile du second suspect

Le deuxième homme a pu être identifié, et les enquêteurs ont décidé de perquisitionner leurs domiciles. Parfums et lunettes de soleils chez l’un, bijoux et résidus de crack chez l’autre. Les enquêteurs ont multiplié les découvertes pendant leurs investigations. Ajoutée aux perquisitions, l’interpellation des deux hommes - déjà connus des services de police - a permis d’élucider 18 affaires de vol à l’étalage.

Le quadragénaire est convoqué devant le tribunal pour une audience prévue le 9 novembre. Quant à son complice, il a été présenté au parquet de Villefranche-sur-Saône le 28 octobre. Ecroué, son cas sera, lui aussi, traité le 9 novembre.