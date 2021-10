TCL à Lyon : maintenance sur les lignes T2 et T5 la semaine prochaine, le détail des perturbations

Les TCL expliquent que des opérations de maintenance vont avoir lieu sur les lignes T2 et T5 mardi 2 et mercredi 3 novembre. Des perturbations sont prévues.

Des opérations d’élagage, de voirie et de signalisation von être réalisées sur les lignes T2 et de T5. Les opérations impacteront le trafic les mardi 2 et mercredi 3 novembre, " de 9h à 19h uniquement ", indiquent les TCL.

Le détail des lignes impactées

T5 : la ligne sera en arrêt d’exploitation. Dernier départ de Grange Blanche en direction d’Eurexpo à 8h45. La reprise se fera à 19h07. Pour partir d’Eurexpo direction Grange Blanche, il faudra s’y prendre avant le dernier départ à 8 heures 41. La reprise se sera à 19h. Les voyageurs empruntant les stations De Tassigny - Curial, Lycée Jean-Paul Sartre et Parc du Chêne sont invités à se reporter sur la ligne de bus C15.

T2 : la ligne circulera La ligne T2 circulera en 2 parties, de Hôtel de Région Montrochet à Grange Blanche, puis de Porte des Alpes à Saint-Priest Bel Air, avec une fréquence de 15 minutes.

Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront les arrêts de la ligne T2 de Grange Blanche à Porte des Alpes, avec une fréquence de 15 minutes. Les voyageurs de la ligne T5 sont invités à se reporter sur le réseau de surface.