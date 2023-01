Lyon : l'intersyndicale de nouveau dans la rue le 31 janvier contre la réforme des retraites

L'intersyndicale du Rhône se mobilise de nouveau le 31 janvier contre la réforme des retraites, à Lyon.

Ils sont 12 syndicats, de nouveau unis pour faire front face à une réforme qu'ils jugent "inacceptable". Ce lundi 23 janvier, l'intersyndicale s'est réunie à la Bourse du travail à Lyon pour annoncer la couleur avant la nouvelle mobilisation le 31 janvier, et faire le point sur la journée du 19 janvier.

"Cette union est inédite et nous en sommes très contents", lance Joâo Pereira Alfonso, délégué départemental de la CGT. Selon les syndicats, environ 38 000 personnes (23 000 selon la préfecture) ont foulé les rues de Lyon jeudi dernier pour manifester leur opposition à cette réforme. "A titre de comparaison, il y avait eu environ 40 000 personnes le 17 décembre 2019 contre la retraite à points", ajoute le délégué départemental.

"Les gens sont réceptifs"

"Nous avons vu un avant et un après mobilisation. Les gens sont réceptifs, ils sont informés. On croit qu'il peut y avoir plus de monde encore", assure Sonia Paccaud, secrétaire régionale de la CFDT qui compte environ 250 000 personnes mobilisées en Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 19 janvier.

"Le gouvernement nous dit qu'il va essayer de convaincre, et bien nous on veut essayer de montrer l'enfumage, explique Nicolas Simiot, de l'Unsa Aura. Et d'ajouter : On va basculer les dépenses de la caisse de retraites vers la branche maladie avec des travailleurs plus vieux."

Plus de 700 000 signatures sur la pétition

Forte des plus de 700 000 signatures sur sa pétition, l'intersyndicale l'assure, "le mouvement est prévu pour durer". Un message pour le gouvernement, il doit "renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation".

La mobilisation de mardi 31 janvier partira à 14 h de la Manufacture des Tabacs.