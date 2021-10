Lyon : L'ASVEL s'impose face à Dijon

Photo d’illustration basket. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'équipe lyonnaise et villeurbannaise a dominé la rencontre de bout en bout et remporte la victoire 73 à 49.

L'ASVEL recevait l'équipe Dijonnaise à l'Astroballe. Les basketteurs de Lyon-Villeurbanne se sont imposés dans tous les quart-temps, et terminent sur une large victoire : 73 à 49. C'est sur le dernier quart temps que l'ASVEL s'est montré plus en difficulté, sans pour autant céder à ses adversaires dijonnais.

Deux joueurs lyonnais se sont illustrés : Howard a marqué 12 points et Kahudi 10 points. Pour la prochaine journée de championnat, l'ASVEL affrontera Strasbourg dimanche 17 octobre à 17 heures. Les joueurs lyonnais et villeurbannais devront d'abord disputer deux matchs d'Euroligue, contre le club turc de l'Anadolu Efes, mardi 12 octobre, et contre l'équipe israélienne Maccabi Tel-Aviv, jeudi 14 octobre.