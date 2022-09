Lyon : inscrivez-vous pour un relais solidaire fin septembre

Samedi 24 septembre de 10h à 18h, le parc de la mairie du 5e arrondissement de Lyon accueillera le Relais des sables. Au programme : trois courses solidaires et de nombreuses activités.

Le Relais des sables, c'est un événement au profit de l'association lyonnaise Solidarité marathon des sables, qui travaille depuis 12 ans au Maroc pour valoriser la pratique du sport auprès des enfants. Pour sa deuxième édition, l'événement va proposer à Lyon des épreuves pour tous les niveaux et les âges : course d'orientation, course solidaire, jeux d'échecs, boucles vélo de 3 km, initiation à la slackline, etc.

Le sport pour les enfants

L'association Solidarité marathon des sables oeuvre depuis 2010 au Maroc, dans le but que les enfants aient le droit d'accéder à la pratique du sport. Autre enjeu : l'alphabétisation des femmes. Cette association a permis la construction d'un centre sportif à Ouarzazate, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans pour des activités sportives et éducatives.

Le Relais des sables permettra de faire connaître toutes ces actions. Les participants pourront créer des boîtes solidaires remplies de petit matériel scolaire ; rencontrer les femmes de la coopérative marocaine Beija, soutenue par l'association ; acheter des goodies collector du Marathon des sables, autre événement majeur de l'association.

Inscriptions sur Helloasso

Pour participer à cette journée et ses différentes activités, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site helloasso.com. Tarifs de 2 à 10€ suivant les courses.