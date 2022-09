Nouvelle saison du Théâtre des Célestins : à la recherche de notre "humanité commune"

Si la saison précédente avait été bien remplie, avec 365 levers de rideaux, notamment pour “caser” les spectacles reportés de la période covid, celle qui vient sera un poil plus resserrée. Une quarantaine de spectacles quand même, dont six reports, se partagent une affiche variée qui oublie les “stars” pour redonner la priorité à la création et à l’audace. Entre les nouvelles productions d’artistes confirmés ou émergents, les grands textes du répertoire revisités et les regards sur le monde d’aujourd’hui…