Lyon : ils escaladent un immeuble pour cambrioler un appartement au 3e étage

Deux individus, dont un mineur, ont escaladé ce jeudi 7 janvier un immeuble du 5e arrondissement de Lyon pour cambrioler un appartement.

Le 7 janvier dernier, des habitants du 5e arrondissement ont eu la surprise de voir deux personnes, dont un adolescent, escalader un immeuble du quai Pierre Scize jusqu'au troisième étage. Depuis la terrasse, les deux grimpeurs ont alors brisé la porte vitrée d'un appartement pour pénétrer à l'intérieur. C'est alors qu'ils ont été interpellé par les effectifs de la BAC et de police-secours, rapidement appelés par les voisins.

Des bijoux et des pierres semi-précieuses auraient été subtilisés au domicile. Une montre a également été retrouvée sur l'un des deux individus interpellés. Tous deux ont affirmé avoir seulement voulu passer la nuit dans l'appartement et s'y restaurer. Les deux apprentis grimpeurs ont été présentés au tribunal le 9 janvier, en vue d'une comparution immédiate pour le majeur et de l'ouverture d'une information judiciaire pour l'adolescent.