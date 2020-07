Lyon : il sort une arme de poing dans un foyer, aucune plainte déposée

Dans le 7e arrondissement de Lyon, un individu a menacé un résident d'un foyer avec une arme de poing, mais aucune plainte n'a été déposée.

Le 30 juin, un individu, qui résidait dans un foyer du 7e arrondissement, menace avec une arme de poing un autre résident. Les policiers sont rapidement dépêchés sur place, mais aucune plainte n'est déposée. Une enquête est malgré tout ouverte et le Procureur de la République a ordonné l'interpellation du suspect en raison de sa "potentielle dangerosité".

Âgé de 45 ans et déjà connu des services pour 11 antécédents, il a été arrêté ce 2 juillet par la BAC. Lors de la perquisition, une arme de poing et une carabine ont été découvertes. Il a été présenté au parquet ce 3 juillet et écroué en attendant son jugement en comparution immédiate le 6 juillet.