Les 10 expositions à ne pas manquer à Lyon pendant les vacances de février

Du voyage dans l'espace avec Vaisseau Terre au planétarium de Vaulx-en-Velin aux vues de Lyon de Robert Doisneau au musée Jean-Couty, notre sélection des expositions à voir pendant les vacances scolaires de février dans la métropole lyonnaise.

Vaisseau Terre au planétarium de Vaulx-en-Velin

Qui n'a pas rêvé d'observer la Terre depuis l'espace, tel l'astronaute Thomas Pesquet ? C'est ce que propose l'exposition Vaisseau Terre à l'affiche depuis le 12 janvier 2022 au planétarium de Vaulx-en-Velin. Cette nouvelle exposition immersive permet aux visiteurs de se transformer de manière ludique et intelligente en astronautes. Les visiteurs sont embarqués dans quatre univers différents qui offrent à chaque fois un point de vue depuis l'espace sur notre planète. Des images de la Nasa mettent en lumière les océans qui recouvrent la majeure partie de la Terre, alors que dans une autre partie de l'exposition des images satellites se concentrent sur les activités humaines.

Au planétarium de Vaulx-en-Velin, jusqu'au 2 janvier 2023. Plus d'infos sur https://www.planetariumvv.com/expotemp/vaisseau-terre-nouveau/

Le Ventriloque rouge au musée d'Art contemporain de Lyon

Artiste sud-africaine, Mary Sibande dénonce à travers Le Ventriloque rouge la condition des femmes noires de son pays toujours marqué par la ségrégation raciale trois décennies après la fin de l'apartheid. Dans cette exposition inédite qui voit ses sculptures présentées à une échelle puissance 100, elle exprime la colère, le sentiment d'injustice de ces femmes, en jouant sur une palette de couleurs dont la dominante est le rouge, symbole de rage et de violence. Mary Sibande mène depuis plusieurs années un travail autour de la sculpture et des installations avec des codes couleurs.

Au musée d'Art contemporain de Lyon, Lyon 6e, jusqu'au 10 juillet 2022. Plus d'infos sur www.mac-lyon.com/fr

Hyperréalisme, ceci n'est pas un corps à la Sucrière

C'est une exposition très visuelle. Hypperréalisme, ceci n'est pas un corps présenté à travers 40 oeuvres un condensé du mouvement hyperréaliste né en sculpture dans les années 1960 aux Etats-unis. Ce mouvement chercher à imiter les formes, les contours et les textures du corps humain afin d'en offrir une illusion parfaite. L'exposition à la fois amusante et saisissante permet également au visiteur de découvrir la façon dont travaillent les artistes au travers de vidéos et d'interviews. Toujours vivace à travers le monde, ce mouvement artistique continue de produire des oeuvres surprenantes.

À La Sucrière, Lyon 2e, jusqu'au 6 juin. Plus d'infos sur https://www.lyon-france.com/l-agenda/expositions/hyperrealisme-ceci-n-est-pas-un-corps

Under mother's skin à la galerie NörKa

D'abord saisi par un éclaboussement de couleurs, on pénètre peu à peu, fasciné, dans l'univers de l'artiste Pauline Souchaud, fait de paysages intérieurs aux confins de l'infiniment petit et de paysages extérieurs dont certains sont immensément grands. Captivée par l'imagerie scientifique, l'artiste mène une recherche autour de l'organique, du minéral, du cellulaire et du microscopique pour faire émerger des mondes invisibles à l'origine de la vie. Elle peint parfois sur des supports en verre, pour creuser la transparence et jouer sur la profondeur des œuvres.

À la galerie Nörka jusqu'au 5 mars, Lyon 1er. Plus d'infos sur https://www.lyon.fr/evenement/exposition/under-mothers-skin

Arts de l'Islam, un passé pour un présent à la médiathèque L'Echappée de Rilleux-la-Pape

Conçu comme un projet national et régional, Arts de l'Islam, un passé pour un présent se déroule jusqu'au 27 mars 2022 avec 18 expositions dans autant de villes en France. Chaque accrochage présente dix oeuvres à la fois historiques et contemporaines issues du département des Arts de l'Islam du Musée du Louvre et de collections nationales et régionales. Dans le Rhône, c'est donc la très belle médiathèque L'Echappée de Rilleux-la-Pape qui accueille l'événement. On y découvre notamment Le Chandelier aux scènes chrétiennes datant du 13e siècle et signé par un artiste de Mossoul en Irak. Coup de coeur également pour l'oeuvre contemporaine Birthmark de la photographe iranienne Shirin Neshat qui explore l'identité des femmes du Moyen-Orient.

Jusqu'au 26 mars à la médiathèque L'Echappée de Rilleux-la-Pape. Plus d'infos sur https://www.rillieuxlapape.fr/arts-de-l-islam-un-passe-pour-un-present-2164.html

Doisneau - portraits d'artistes et vues de Lyon au musée Jean-Couty à Lyon

Auréolée d'un succès qui ne cesse de croître, l'exposition Robert Doiseau - portraits d'artistes et vue de Lyon est prolongée jusqu'au 30 avril 2022. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'y rendre, il ne faut donc pas rater l'occasion. Des photos de Lyon dans la période d'après-guerre raviront les locaux. Il s'agit d'une commande que Doisneau avait réalisé pour le magazine Vogue dans les années 1950. Son regard de photographe est croisé avec celui que pose le peintre lyonnais Jean Couty sur la ville avec une présentation d'une collection de 12 peintures, dont Le 8 décembre, Saint-Jean et Fourvière.

Jusqu'au 30 avril au musée Jean-Couty, Lyon 9e. Plus d'infos sur https://www.museejeancouty.fr

Sur la piste des sioux, au musée des Confluences

C'est l'exposition star du moment à Lyon. Sur la piste des sioux a déjà attiré des dizaines de milliers de visiteurs au musée des Confluences depuis le mois d'octobre. Cette exposition explique comment les Occidentaux ont vu les Amérindiens à travers les époques et invite à suivre le fil de cette longue construction iconographique au cours de laquelle le Sioux a pris peu à peu une place centrale, au point d’incarner, à lui seul, « l’Indien d’Amérique ». Les très nombreux objets, tapi, calumet de la paix, tomahawk, offrent une belle richesse à l'exposition.

Jusqu'au 28 août 2022 au musée des Confluences. Plus d'infos sur https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/sur-la-piste-des-sioux

Shingai Tanaka, calligraphie et peinture, à la galerie Regard Sud à Lyon

La galerie Regard Sud réouvre ses portes en ce mois de février après avoir été fermée pour rénovation. C'est Shingai Tanaka, maître du Sho, l'art de la calligraphie, qui est à l'affiche. Décédé en 2007, cet artiste japonais s'était installé à Lyon en 1998. Il a consacré sa vie à la découverte et la transmission de cet art exigeant, pratiqué avec seulement trois supports : l'encre noire, le pinceau et le papier blanc. La galerie présente une sélection de peintures de gouaches sur toile mêlant calligraphie contemporaine et expressionnisme abstrait.

Jusqu'au 25 mars à la galerie Regard Sud, Lyon 1e. Plus d'infos sur https://www.regardsud.com

Effets spéciaux, crevez l'écran ! au pôle Pixel à Villeurbanne

Cette exposition organisée au Pôle pixel de Villeurbanne permet d’explorer les coulisses de fabrication des effets spéciaux en parcourant les étapes de la réalisation d’un film (depuis la préproduction jusqu’au travail de tournage, puis en studio de postproduction jusqu’à la diffusion en salle). Effets spéciaux, crevez l’écran !, conçue et co-produite avec le CNC, par les équipes de la Cité des Sciences et de l’Industrie, dévoile l’art, les techniques et les innovations déployées en la matière par l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

Jusqu'au 27 mars 2022 au Pôle Pixel de Villeurbanne. Plus d'infos sur https://polepixel.fr/evenement/effets-speciaux-crevez-lecran/

Regards, les migrants, les intimes à la Petite galerie de Lyon

Cette exposition photographique réalisée par Cendrine Genin mêle création et photographie. L'artiste tire le portrait de jeunes en mettant en donnant du relief à des visages, à des vies. "Les notes, les textes qui les accompagnent ou les recouvrent constituent une intervention plastique qui en enrichit le sens, la trace sensible d’un dialogue et d’une écoute qui demande que nous restions sur le qui-vive pour mieux comprendre", poétise Françoise Paviot, commissaire de l'exposition.

Jusqu'au 26 février à la Petite galerie de Lyon, Lyon 1e. Plus d'infos sur https://www.francoisebesson.com