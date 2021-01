Lyon : grève des livreurs UberEats/Deliveroo ce dimanche à 17 heures

La CGT UberEats/Deliveroo, lance un appel à la grève, dès aujourd'hui, à 17 heures à Lyon.

Après plusieurs manifestations entre novembre et décembre, les livreurs UberEats/Deliveroo vont, de nouveau, se réunir à 17 heures devant l'Union locale de la CGT, rue Bataille, dans le 8ème arrondissement de Lyon. Le syndicat demande une meilleure rémunération pour les livreurs ou encore plus de protection sociale. Ils espèrent alors faire avancer les négociations entre les différentes plateformes et les professionnels à vélo.