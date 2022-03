La cérémonie a eu lieu mardi soir, le 8 mars, au palais de l'Elysée, à Paris.

Gérard Collomb a reçu la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron mardi soir au palais de l'Elysée, à Paris. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, était notamment présent.

Les relations entre l'ex-maire de Lyon et l'actuel président de la République ont connu des hauts et des bas ces derniers mois. Gérard Collomb, alors maire de Lyon, avait été très important dans le dispositif de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Collomb a ensuite été ministre de l'Intérieur entre 2017 et 2019. Depuis, les relations entre les deux hommes ont soufflé le chaud et le froid.

L'ancien maire de Lyon a parrainé Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022.