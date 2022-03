Métropole de Lyon : la collecte des déchets verts reprend dès samedi

La collecte saisonnière des déchets verts reprend dans 13 communes de l’agglomération lyonnaise. A partir de samedi.

L'accès est gratuit et réservé aux habitants de la Métropole de Lyon : "Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes… Ces points de collectes ont été mis en place pour désengorger plus particulièrement les déchèteries de l’ouest lyonnais, des monts d’Or et du val de Saône au printemps et à l’automne", précise la Métropole de Lyon.

Parallèlement, les 19 déchèteries métropolitaines restent accessibles à ces déchets et aux autres déchets des ménages.

Points de collecte :

Ils sont ouverts les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Les fourgons, belles et véhicules à plateau sont interdits.

Quincieux : parking du boulodrome :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Lissieu : parking du CTM (7, route de Limonest) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Dardilly : parking face au lycée hôtelier Rabelais (chemin du Dodin) :

26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Albigny-sur-Saône : parking rue Jean Chirat (en face du parc de l’Accueil) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Champagne-au-Mont-d’Or : parking de l’Espace Monts d’Or (15, chemin des Anciennes Vignes)

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Fontaines-Saint-Martin : site Soliman Pacha (esplanade Charles de Gaulle) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : parking-relais (angle route de Saint-Romain et rue du Stade) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Collonges-au-Mont-d’Or : rue des Sablières :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Couzon-au-Mont-d’Or : parking du stade (croisement rue G. Péri et rue JB Anjolvy) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Marcy-l’Etoile : avenue Bourgelat (parking à l’entrée de la commune de Marcy l’Etoile) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Charly : parking du Malpas (angle rue du Malpas et allée des Peupliers) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Jonage : rue de Verdun (entre le boulevard Pradel et la rue de la Fontaine) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Meyzieu : parking des écoles Pagnol Jacquière (81 chemin de Pommier) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.