Lyon - Gadagne : l'oeuvre Guignol présentée pour la première fois aux visiteurs lors des journées du Patrimoine

Les journées du patrimoine, cette année, auront lieu les 18 et 19 septembre 2021. Au musée des arts de la marionnette, sur le site de Gadagne à Lyon 5e, les visiteurs pourront scruter et admirer l'oeuvre Guignol de Bernard Pras.

Le Musée des arts de la marionnette (MAM) de Lyon a acquis fin 2020 l’œuvre Guignol du plasticien Bernard Pras. "Le Guignol de Bernard Pras interroge la vérité des illusions tout comme le théâtre de marionnettes. Le Musée des arts de la marionnette (MAM) s’y est donc intéressé et a acquis l’œuvre fin 2020", explique le musée. L'oeuvre Guignol sera présentée exceptionnellement par un médiateur au MAM les samedi 18 et dimanche 19 septembre entre 10h30 et 18h.

"Cette œuvre, relative à Guignol, est composée d’un assemblage d’objets issus de la société de consommation. Une calculatrice représente son célèbre bicorne, un rouleau en bois brut figure sa tavelle, une tasse son visage et deux jetons noirs son expression si caractéristique. D’autres objets comme des boutons, des jouets en plastique et en bois composent le costume de la célèbre marionnette lyonnaise", poursuit le musée.



Le musée des arts et des marionnettes et le musée d'histoire de Lyon, sur le site de Gadagne, sont ouverts du mardi au dimanche de 10h30 à 18h dans le 5e arrondissement de Lyon.