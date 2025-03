L'une des neuf classes culturelles numériques de la Métropole de Lyon s'est vue récompensée du festival européen VOICES pour son projet dédié à l'importance des données personnelles.

Lutter contre le gaspillage alimentaire avec un designer, collecter des histoires vraie dans son entourage et travailler avec un auteur pour en restituer un récit dramaturgique, ou encore découvrir les étapes de création d'un film avec un réalisateur. Voici les travaux menés par des collégiens et écoliers lyonnais en marge des classes culturelles numériques. Un processus en place depuis 25 ans, permettant aux quelques 1 710 élèves concernés de travailler en réseau avec l'intervention de professionnels et de structures associées.

Cette année, l'une des neuf classes de la Métropole a été récompensée du par le festival européen VOICES, qui s'est déroulé du 28 février au 1er mars dernier. Un événement réunissant les acteurs européens du journalisme et de la lutte contre la manipulation de l’information. Le projet récompensé utilisait la fiction et l'immersion afin d'éduquer les élèves sur l'importance des données personnelles. Dans l’histoire imaginée, des téléphones portables sont envoyés en 1942 pour aider les résistants lyonnais. À travers plusieurs missions, les élèves enseignent aux résistants à protéger leurs données. Ce faisant, ils apprennent eux mêmes à maitriser leurs informations en ligne et leurs données privées. Un scénario et un travail de longue haleine, ayant permis à la classe de d'Antonin Atger de décroché le prix.

Les autres classes de la Métropole se rencontreront dès mai, lors de plusieurs réunions planifiées.

