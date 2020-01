Lyon : encore une bourde des équipes de Collomb avec Twitter

Après avoir laissé filer les comptes Facebook et Twitter pourtant présentés sur le tract de campagne de Gérard Collomb, ses équipes de campagne ont fait une nouvelle bourde qui a des répercussions directes sur l'ancien site du candidat, mais aussi le nouveau.

Cette campagne pour les élections municipales et métropolitaines à Lyon va-t-elle devenir un petit florilège des règles à respecter pour ne pas rater sa communication numérique ? Lundi, nous rapportions que le tract de campagne du candidat Gérard Collomb renvoyait vers des comptes Facebook et Twitter @gerardcollomb2020 qui n'avaient pas été créés avant l'impression du document (lire ici). D'autres ont profité de l'occasion pour créer des comptes parodiques à la place (même si l'identifiant @gerardcollomb2020 est impossible à avoir sur Twitter, ils ont pris @gerardcollomb20).

Dans la foulée, les équipes du candidat ont donc transformé l'ancien compte Twitter du candidat, @PrendreAvance en @AvecCollomb2020 (ce qui permet de conserver les 584 abonnés qui le suivaient déjà). Sauf qu'en abandonnant ce premier compte, ils ont laissé d'autres s'en emparer. Ainsi @PrendreAvance vient de renaître avec un nouveau pilote hostile à l'actuel maire de Lyon et dont le premier message est : "Moi aussi, on m'a dit que c'était bien de faire de l'écologie. @AvecCollomb2020, j'ai compris que l'essentiel est d'en mettre dans une charte graphique… Inutile d'en faire plus, et je prends de l'avance !"

Des sites officiels qui renvoient vers les parodies

Jusque là, rien de bien grave, les anciens abonnés du candidat ne voient pas ces contenus. Sauf que les messages de ce compte @PrendreAvance s'affichent automatiquement sur la page d’accueil du premier site officiel de campagne de Gérard Collomb : prendreuntempsdavance.fr. Ses équipes ont oublié de modifier ce point pourtant important. Et c'est ainsi qu'un site officiel se retrouve à afficher des messages qui se moquent du programme du maire de Lyon.

En parallèle, ce mardi soir, le nouveau site du candidat, gerardcollomb2020.com, renvoie également vers la page parodique et non le bon compte Twitter (@AvecCollomb2020). Là aussi, la mise à jour n'a pas été faite.