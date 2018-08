Lyon : en quête de coiffeurs et apprentis pour de la figuration cinéma

Pour le prochain film du réalisateur Pierre Jolivet, Arthur & Célia, la production recherche des coiffeurs et apprentis coiffeurs de Lyon pour un tournage prévu à partir du 20 août.

Arthur est un Lyonnais fraîchement divorcé. La quarantaine, il vit seul avec son fils de 10 ans et décide de monter un salon de coiffure avec une amie. Voici le scénario sur lequel travaille Pierre Jolivet, réalisateur de Force Majeure avec François Cluzet et Patrick Bruel, Ma petite Entreprise avec Vincent Lindon et plus récemment Les Hommes du feu avec Roschdy Zem. Après avoir été à la recherche d'un appartement à Lyon pour la réalisation d'Arthur & Célia, la production recrute des coiffeurs et apprentis coiffeurs pour de la figuration dans plusieurs scènes. Précision importante : la production n'accepte que les candidatures locales pour participer au moins à l'une des trois sessions de tournage de deux jours. La première se tient le 20 et 21 août, la seconde le 22 et 23, et la troisième le 26 et 27 septembre. Comme pour le long métrage avec Fabrice Luchini qui recherche également des figurants pour jouer aux conseillers politiques, la rémunération est de 105 brut par jour de tournage.

Pour postuler pour le prochain film de Pierre Jolivet, il s'agit d'envoyer un portait de vous et une photo en pied à l'adresse suivante : castingac2018@gmail.com

La production cherche aussi deux personnes pour des scènes un peu plus particulières :

Une femme blonde et bien en chair acceptant de se faire couper les cheveux pour un tournage le 20 août à Lyon. (Rémunération de 150 euros brut la journée)

Un quarantenaire aux cheveux court acceptant une coupe à la tondeuse pour un tournage le mardi 21 août. (Rémunération de 150 euros brut la journée).

Pour ces deux profils, envoyer des photos prises très récemment en pied et en portrait ainsi que vos coordonnées à l'adresse ci-dessus avec comme objet Femme blonde 20 août ou Homme tondeuse 21 août.