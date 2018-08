Lyon : plusieurs offres de figurants pour le film Alice et le Maire

L'équipe de casting du film Alice et le Maire, avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier, recherche des figurants pour divers rôles. Le montant du cachet s'élève à 105 euros pour la journée.

L'équipe de tournage du film Alice et Le Maire, qui sera réalisé entre le 20 août et le 5 septembre à Lyon, propose des postes de figuration pour quelques séquences. La direction du film est à la recherche de plusieurs figurants pour trois rôles différents : des personnes de 40 à 70 ans pour incarner des conseillers politiques, dont la séquence se déroulera au conseil municipal de Lyon le 29 août, des personnes de 35 à 75 ans pour des rôles de spectateurs à l'Opéra de Lyon le 13 septembre, et des personnes de 20 à 30 ans pour incarner des militants politiques, le 19 et 20 septembre.

L'équipe de casting offre une rémunération de 105 euros par jour pour chaque rôle. À l'affiche du film, on retrouve notamment comme acteurs principaux Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier.

Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez contacter la directrice du casting à l'adresse mail suivante : castingencours69@gmail.com