Lyon : disparition inquiétante d'une ado de 17 ans, un réseau de prostitution soupçonné

Les proches de la jeune fille de 17 ans sont sans nouvelles depuis samedi 20 novembre. Partie de la commune de Chazay-d'Azergues (Beaujolais), l'adolescente est susceptible de se trouver à Lyon 7e.

Originaire de Roanne dans la Loire, la jeune femme a quitté le domicile de son frère situé à Chazay-d'Azergues aux alentours de 17 heures samedi 20 novembre. Cette dernière n'aurait pas "communiqué sur ses intentions", rapporte Le Progrès.

Appel à témoins

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie dans l'espoir de retrouver l'adolescente de 17 ans. "Au regard d'antécédents la concernant, elle est susceptible de se trouver sur Lyon 7eme, en lien avec un réseau de prostitution" estime la gendarmerie du Rhône, citée par nos confrères du quotidien régional.

La jeune fille, aux cheveux châtain clair, est de corpulence forte, et mesure entre 1,50 et 1,55m. Au moment de sa disparition, cette dernière portait un survêtement blanc et une doudoune sans manche jaune.

La gendarmerie indique que si une personne est susceptible de posséder des informations permettant de la localiser, elle doit contacter la brigade territoriale de Anse au 04.74.67.02.17