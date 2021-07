Lyon : deux suspects interpellés quatre mois après une violente agression

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

En mars 2021, deux individus étaient soupçonnés d'avoir porté des coups de couteau à un autre automobiliste dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils ont été interpellés mercredi.

Les faits remontent au 5 mars 2021 dans le 9e arrondissement de Lyon. Rue Marietton, une altercation a opposé trois automobilistes. L'altercation avait dégénéré et les deux suspects, les occupants du premier véhicule, avaient porté plusieurs coups de couteau à la victime. Cette dernière s’était vue délivrer 15 jours d’incapacité de travail en raison de ses blessures à la main. Elle avait déposé plainte.

Ils nient avoir été porteurs d'un couteau

Plus de quatre mois après cette rixe, les deux trentenaires ont été identifiés et convoqués par la police après des investigations. Au moment de leur audition en garde à vue, ils ont reconnu la bagarre mais ont nié avoir été porteurs d'une arme blanche et se renvoyaient la faute.

Les deux hommes ont été présentés au parquet ce vendredi, en vue d'une comparution immédiate.