Lyon : des routes bloquées pour France - Maroc

En prévision de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc, mercredi 14 décembre 2022, plusieurs routes du centre-ville sont coupées.

Pour prévenir les potentiels débordements durant la demi-finale de la Coupe du Monde de football, un ensemble de mesures ont été prises par le préfet du Rhône. La préfecture, souhaite que les festivités se passent dans le calme et veut éviter une redite de la soirée de victoire de samedi 10 décembre. Le but de l'opération est d'encadrer et de sécuriser les rassemblements peu importe l'issue du match.

Le préfet du Rhône demande au supporters de respecter l'ordre public et souhaite que les festivités "se déroulent dans le respect des valeurs sportives."

Les mesures prises

À partir de 19h30 et jusqu'à minuit, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, la vente d’alcool à emporter, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique et la détention ou le transport de carburant en récipient portable sont interdits.

À partir de 20h, plusieurs voies seront coupées à la circulation. La place Bellecour, le quartier de la Guillotière ainsi que les quais du Rhône et de la Saône ne seront plus accessibles aux automobilistes.