Lyon : des réfugiés bénévoles au festival Lumière pour les rapprocher de l'emploi

Dans le cadre de la semaine de l'intégration, la préfecture du Rhône et le festival Lumière organisent une opération visant à permettre aux personnes réfugiées de se rapprocher de l’emploi.

L'intégration des personnes réfugiées passe également par l'emploi. C'est le credo du partenariat établi entre l'État — représenté par la préfecture du Rhône — et le festival Lumière qui célèbre le cinéma chaque année dans la région lyonnaise.

Pour cela, le festival Lumière a recruté, dans ses équipes de bénévoles, plusieurs réfugiés pour accueillir le public dans les salles et aux Nuits Lumière. Ils doivent également conduire les invités dans toute la ville et l'agglomération, participer aux actions de diffusion et de communication. Une opération qui permet ainsi aux personnes réfugiées de se rapprocher de l'emploi en profitant de cette nouvelle expérience bénévole sur le sol français.

