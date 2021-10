Le Festival Lumière organise une soirée d'hommage à Bertrand Tavernier

L'ancien président de l'Institut Lumière, décédé en mars 2021, est l'objet d'une soirée hommage lors du festival Lumière, dimanche 10 octobre.

Avec Thierry Frémeaux, qui animera la soirée, Bertrand Tavernier faisait la paire à la tête de l'Institut Lumière. Décédé en mars 2021, il était président de l'institut depuis sa création en 1982. Une soirée d'hommage lui est dédiée au Festival Lumière, dimanche 10 octobre à 19h45 à l’Auditorium de Lyon.

Il était aussi l’un cinéaste français important de la seconde moitié du XXe siècle. Pour célébrer l'ancien président et cinéaste, la soirée sera rythmée d'extraits de ses films, de lectures et de musique. L'évènement se fera en présence de comédiens et comédiennes : Marie Gillain, François Cluzet, Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Nicole Garcia, Jacques Gamblin, Marina Vlady, Raphaël Personnaz, Charlotte Kady, Samuel le Bihan, Gérard Jugnot et Grégoire Leprince-Ringuet, Jeanne Cherhal et le Trio Henri Texier.

Un hommage qui a particulièrement attiré le public puisque toutes les places ont été vendues. La soirée du dimanche 10 octobre reste cependant riches en rendez-vous dans les autres cinémas de Lyon pour le public. Vous pouvez retrouver les différentes séances programmées ici.