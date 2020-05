Lyon : des nouveaux lieux ouverts pour les masques, y compris dans le 4e

Dès ce jeudi 14 mai, la ville de Lyon propose quatre nouveaux lieux pour récupérer des masques, y compris dans le 4e arrondissement.

Après une polémique sur la vitesse de la distribution des masques, la ville de Lyon avait choisi d'augmenter ses cadences et d'ouvrir de nouveaux lieux. Il est désormais possible de réserver plus rapidement des créneaux via la plateforme dédiée (voir ici).

Les lieux suivants sont toujours disponibles :

Atrium de l’Hôtel de Ville, Place des Terreaux, Lyon 1er

Gymnase Jean Généty, 1 rue Perfetti, Lyon 1er

Gymnase Louis Chanfray, 1 rue Casimir Périer, Lyon 2e

Halle des Sports, 91 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e

Gymnase Jeunet, 12 rue Jeunet, Lyon 5e

Gymnase de la Quarantaine, 41 bis rue de la Quarantaine, Lyon 5e

Complexe Tronchet, 125 rue Tronchet, Lyon 6e

Centre Nautique Tony Bertrand, 8 quai Claude Bernard, Lyon 7e

Gymnase Alice Milliat, 8 place du traité de Rome, Lyon 7e

Palais des Sports, 350 avenue Jean Jaurès, Lyon 7e

Gymnase Marcel Dargent, 51 rue du Professeur Paul Sisley, Lyon 8e

Gymnase Mado Bonnet, 20 avenue Paul Santy, Lyon 8e

Gymnase Cavagnoud, 9 rue Genton, Lyon 8e

Gymnase Sauvagère, square Mouriquand, Lyon 9e

Gymnase de la Martinière, 11 avenue du Plateau, Lyon 9e

Dès ce 14 mai, quatre nouveaux lieux sont proposés :

Gymnase Anselme, 14 rue Antoinette Lyon 3e

Salle de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts Lyon 4e

Gymnase Viricel, 100 rue de Sèze Lyon 6e

Gymnase Jean Zay, 1 rue Jean Zay Lyon 9e

On remarquera l'arrivée d'un lieu dans le 4e arrondissement, jusque-là oublié par la ville de Lyon.

Dans une interview donnée à Lyon Capitale (lire ici), le maire du 4e et président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld avait livré une explication : "j'ai demandé à Yann Cucherat qu'ils ouvrent un point de distribution dans le 4e, car le lieu le plus proche était assez loin pour certains quartiers. On m'a répondu que le premier problème c’étaient les bénévoles. En 24 heures, j'ai trouvé 70 personnes prêtes à venir aider. Ils ont accepté d'ouvrir la salle de la Ficelle. Si cela avait été vu en amont, on aurait pu faire tout cela dès le début. Je remercie en tout cas Yann Cucherat d’avoir été à l’écoute et d’avoir répondu rapidement à la demande".