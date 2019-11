Le Collectif Collages contre les féminicides Lyon a effectué une nouvelle action coup de poing samedi place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. 128 femmes étaient alignées, agenouillées, en sang, pour lutter contre les féminicides et sensibiliser l’opinion publique et le gouvernement.

Les passants, curieux, ont observé. Pour la plupart en silence. Le Collectif Collages contre les féminicides Lyon a effectué une nouvelle action coup de poing samedi place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Depuis plusieurs semaines, diverses actions sont organisées pour lutter contre les féminicides (lire ici et ici).

Samedi, une opération d’envergure était organisée place Bellecour. 128 femmes étaient agenouillées les unes à côté des autres. Eclaboussées de sang. "Vêtues de blanc, elles seront éclaboussées de peinture rouge, une représentation symbolique et métaphorique de leur sang, qui continue de couler pendant que les mesures de l'Etat restent au point mort", expliquait le collectif juste avant l’action.

Une nouvelle action coup de poing

Chaque femme brandissait une feuille. Il était inscrit le prénom et l’âge d’une victime, ainsi qu’un chiffre sur le nombre de féminicides, en France, depuis début 2019… "Nous sommes le cri de celles qui n’en peuvent plus de ces violences physiques, psychologiques, qui s’exercent dans la rue, dans nos écoles, au travail, et jusqu’à chez nous, dans nos propres foyers. Merci à tous.tes d'être venu.e.s aujourd'hui rendre hommage aux victimes", souligne le collectif.

L’action était déclarée en Préfecture. Le rassemblement s’est terminé par un discours de deux militantes.

