Lyon : des assesseurs recherchés pour l'élection présidentielle

Avant l'élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 24 avril prochain, la Ville de Lyon recherche des assesseurs pour ses 304 bureaux de vote.

Elle approche à grands pas. Et il est même possible d'y apporter sa patte. À l'occasion de l'élection présidentielle qui se déroulera les 10 et 24 avril, la Ville de Lyon cherche à nouveau des personnes volontaires pour tenir les 304 bureaux de vote le jour-j. En temps normal, il faut un minimum de deux assesseurs par bureau de vote, en complément des 304 présidents et 304 secrétaires désignés pour l'occasion.

Une fonction essentielle

Pour devenir assesseur, il faut obligatoirement être électeur ou électrice à Lyon. Il s'agit d'une fonction essentielle au bon déroulement du scrutin. En effet, ils ont pour principales missions de faire signer les listes d’émargement, de coller les timbres sur les cartes électorales et de soutenir le président au moment du contrôle d'identité. Ils sont également présents lors du dépouillement.