Lyon : des appels lancés pour empêcher le direct de CNews à la Guillotière

Plusieurs voix s'élèvent contre la présence des équipes de CNews et du président du Rassemblement National Jordan Bardella à la Guillotière (Lyon) ce mercredi 24 novembre. La chaîne doit diffuser en direct le deuxième volet de son émission "Face à la rue".

Eric Zemmour et le premier volet de l'émission avaient fait grand bruit. Jean-Marc Morandini et son programme "Face à la rue" reviennent ce mercredi 24 novembre et reçoivent le président par intérim du Rassemblement National Jordan Bardella. Pourtant, sur les réseaux sociaux, plusieurs collectifs et associations s'élèvent contre cette "parade" qui va "répandre des discours racistes et haineux". Dans une longue publication Facebook, l'association Espace Communal de la Guillotière dénonce "l'ahurissant assaut sécuritaire que subit la Place du pont depuis plus d'une semaine".

Plusieurs appels pour empêcher la tenue de l'émission

Plus bas, le collectif se donne rendez-vous "dès 9h30 proche de la Place du pont" pour "empêcher l’émission de se tenir et faire le maximum de bruit". Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs a également appelé ses sympathisants à se réunir tôt mercredi 24 novembre pour les mêmes raisons. Il dénonce notamment "une provocation fasciste [...] au coeur de nos quartiers". L'ambiance risque d'être électrique au sein du quartier de la Guillotière ce mercredi 24 novembre.

