Lyon : de plus en plus de logements Airbnb à Lyon

Le nombre de logements disponibles sur Airbnb a progressé de près de 13 % en un an à Lyon. Dans certains arrondissements, le nombre de locations représente plus de 11 % du parc immobilier.

Depuis un an, le nombre de logements disponibles sur Airbnb a progressé de 12,6 % à Lyon selon les derniers chiffres fournis par la plateforme de location de logement entre particuliers. Selon les données collectées au 25 mai 2020, 12621 logements étaient disponibles dans les 9 arrondissements lyonnais contre 11 212 un an plus tôt. Ce n'est plus dans le 1er arrondissement (2021) que l'on trouve le plus d'offres, mais dans le 7e (2023). Suivent le 3e (1998) et le 2e (1503). C'est dans le 8e que le nombre de logements disponibles a la plus progressé en passant de 714 en mai 2019 à 1387 aujourd'hui.

Selon les chiffres les plus récents de l'Insee, 299 289 étaient disponibles à Lyon en 2016. En utilisant ces données, les Airbnb représentent donc 4,2 % des logements de la ville. Ce chiffre monte à 11,1 % dans le 1er arrondissement ou 7,6 % dans le 2e. Il y a un an, ces logements représentaient 1,53 % des biens du 8e arrondissement. Ce chiffre est passé à 3 % aujourd'hui.

L'an passé, David Kimelfeld, le président de la métropole de Lyon avait estimé à 50 % le nombre d'offres illégales sur la plateforme de location.