Combien y a-t-il de logements sur Airbnb à Lyon ? 

Lyon compte plus de 11 000 logements Airbnb sur les presque 300 000 de la ville. Dans certains arrondissements de l'hypercentre, plus de 10 % des logements sont disponible à la location sur la plateforme américaine.

La plateforme de location de logement entre particuliers Airbnb publie sur un site dédié les données du nombre de logements qui sont proposés dans chaque ville, leur prix, leur localisation géographique, etc... À Lyon, selon le dernier rapport du 23 mai 2019, 11 212 logements sont proposés à la location dans la ville. D’après les chiffres les plus récents de l'Insee, Lyon comptait 299 289 logements en 2016. Plus de 3 % de ces logements seraient donc sur Airbnb à Lyon. Dans certains arrondissements comme le 1er, c'est plus de 10 % des logements qui sont proposés à la location sur Airbnb et plus de 9 % dans le 2e arrondissement.

Parmi les arrondissements qui compte le plus de logements sur Airbnb, c'est le 1er qui arrive en tête avec 1910 offres devant le 3e (1848, 10,84 % des logements de l'arrondissement ), le 7e (1835, 3,6 %), le 2e (1472, 9,3 %), le 6e (1058, 3,4 %), le 5e (970, 3,84 %), le 4e (865, 4,27 %), le 8e (714, 1,53 %) et enfin le 9e (540, 1,95 %). Plus de 78 % sont des logements entiers et près de 21 % des chambres privées et enfin moins de 1 % des chambres partagés. On apprend aussi que le prix moyen de la nuit est de 97€.

“50 % d’offres illégales”

Récemment lors de la présentation de son plan “plan d’urgence pour l’accès au logement”, David Kimelfeld a déclaré qu'il pourrait envisager de durcir les règles qui s'appliquent à Airbnb pour éviter une “industrialisation” du marché. Le président du Grand Lyon avait déclaré “qu'aujourd'hui, on estime à 50 % le nombre d'offres illégales” sur Airbnb. La métropole réfléchit notamment à un durcissement du seuil de déclenchement de la réglementation et d'un élargissement de la zone concernée qui comprend actuellement les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e et une partie des 5e et 7e arrondissements de Lyon